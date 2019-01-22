Başkentte kaz şenliği

BUGÜN NELER OLDU

Yenımahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ardahan Göle Uğurtaşı Köyü Derneği'nin 2'incisini düzenlediği Kaz Gecesi'ne katıldı. Yaşar, "Hemşeri derneklerinin faaliyetlerini önemsiyorum. Bu tür derneklerin birlik ve beraberlik içinde olmaları toplum açısından önem arz ediyor" dedi. Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu'nda yapılan etkinlikte Ardahan ve Kars yöresine özgü bir yemek olan kaz eti konuklara ikram edildi. Geceye katılan Başkan Fethi Yaşar, "Hepimiz Anadolu'nun çeşitli topraklarında doğduk. Doğduğumuz yerlerden göç edip, doyduğumuz yerlere geldik. Hepimiz hem doğduğumuz yerlere sahip çıkmalıyız hem de doyduğumuz yerlere sahip çıkmalıyız" diye konuştu.