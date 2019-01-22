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Efsane başkan bugün anılacak

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Efsane başkan bugün anılacak
GENÇLERBİRLİĞİ kulübünün duayen başkanı İlhan Cavcav, ölümünün ikinci yıldönümünde bugün Cebeci Asri Mezarlığı'nda kabri başında anılacak. Başkent ekibinin başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu, bugün Cebeci Asri Mezarlığı'na giderek kabri başında merhum başkanı dualarla anacak. Yaklaşık 40 sene aralıksız olarak Gençlerbirliği'nde başkanlık yapan İlhan Cavcav, 2017 yılında vefat etmişti. TSYD Ankara Şubesi, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile İlhan Cavcav Futbol Turnuvası'nın düzenleneceğini açıkladı. Çekilen kura sırasında turnuvanın final maçının merhum başkanın ölüm yıldönümüne denk gelen tarih olan 22 Ocak'ta yapılacağı duyuruldu.
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Efsane başkan bugün anılacak
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