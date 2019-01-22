Efsane başkan bugün anılacak

BUGÜN NELER OLDU

kulübünün duayen başkanı İlhan Cavcav, ölümünün ikinci yıldönümünde bugün Cebeci Asri Mezarlığı'nda kabri başında anılacak. Başkent ekibinin başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu, bugün Cebeci Asri Mezarlığı'na giderek kabri başında merhum başkanı dualarla anacak.TSYD Ankara Şubesi, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile İlhan Cavcav Futbol Turnuvası'nın düzenleneceğini açıkladı. Çekilen kura sırasında turnuvanın final maçının merhum başkanın ölüm yıldönümüne denk gelen tarih olan 22 Ocak'ta yapılacağı duyuruldu.