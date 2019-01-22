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Kırgız halk yazarının kitabı tanıtıldı

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Kırgız halk yazarının kitabı tanıtıldı
Kırgızıstan Devlet-Halk Şairi Hocageldi Kultegin'in seçme şiirlerinden oluşan 'Köklerden Kanatlara Kadar' isimli eserinin tanıtım toplantısı yapıldı. Gecede Hocageldi Kultegin'in yanı sıra edebiyat dünyasının seçme isimleri de hazır bulundu. Türkiye ile ilgili ülkesinde en çok eser yayınlayan Hocageldi Kultegin'in yeni kitabı Ankara'da tanıtıldı. Kultegin'in seçme şiirlerinden oluşan 'Köklerden Kanatlara Kadar' isimli eserinin tanıtım toplantısı Avrasya Yazarlar Birliği ve TÜRKSOY öncülüğünde Kabakçı Konağı'nda gerçekleştirildi.
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Kırgız halk yazarının kitabı tanıtıldı
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