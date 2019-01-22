Özhaseki'den Şehıt aılesıne zıyaret

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AK partıGenel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in ailesine ziyarette bulundu. Özhaseki ve beraberindeki heyet, şehit İbiş'in Altındağ ilçesindeki ailesinin evine geldi. Evde şehidin eşi Miyase, oğlu Yasin İbiş ve şehidin arkadaşı, 15 Temmuz gazisi Yasin Alagöz ile bir araya gelen Özhaseki, şehidin torunu Celalettin Samet İbiş'i kucağını alıp sevdi. Şehit ailesine ihtiyaçları olup olmadığını soran Mehmet Özhaseki, ziyaretin sonunda aileye Kuran'ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.