Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Özhaseki'den Şehıt aılesıne zıyaret

Özhaseki'den Şehıt aılesıne zıyaret

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Özhaseki'den Şehıt aılesıne zıyaret
AK partı Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in ailesine ziyarette bulundu. Özhaseki ve beraberindeki heyet, şehit İbiş'in Altındağ ilçesindeki ailesinin evine geldi. Evde şehidin eşi Miyase, oğlu Yasin İbiş ve şehidin arkadaşı, 15 Temmuz gazisi Yasin Alagöz ile bir araya gelen Özhaseki, şehidin torunu Celalettin Samet İbiş'i kucağını alıp sevdi. Şehit ailesine ihtiyaçları olup olmadığını soran Mehmet Özhaseki, ziyaretin sonunda aileye Kuran'ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özhaseki'den Şehıt aılesıne zıyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN