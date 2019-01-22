Pursaklar, bronz madalyayla gururlandı

BUGÜN NELER OLDU

49 ilden 400 sporcunun katıldığında Pursaklar Belediyesi sporcusu Muhammet Hudelfa Bilim 3. olarak bronz madalya kazandı.49 ilden 400 sporcunun katıldığı müsabakada 89 kilo sıkletinde yarışan Muhammet, 3. oldu ve bronz madalya kazandı. Muhammed'i tebrik eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "İlçemizi ve Ankaramızı başarıyla temsil ediyor. Bizler belediye olarak her zaman yanınızdayız. Rabbim yolunuzu açık, başarılarınızı daim etsin" diyerek destek mesajı paylaştı.