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Rojbin yaşamak için kalp bekliyor

Şırnaklı bir babanın 3 çocuğundan birisi olan 12 yaşındaki , bekliyor. Yürük ailesi kızlarının yaşaması için yetkililerden yardım istedi

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Rojbin yaşamak için kalp bekliyor

DUYARLI vatandaşlardan yardım bekleyen çaresiz baba Abdurrahman Yürük, "2 yıldan bu yana hastalığı açısından bir ilerleme sağlanmış değil. Son tahlillerle birlikte durumunun daha da ağır olduğunu, gittikçe kötüye gittiğini söylüyor doktorlar" dedi.

KÖTÜYE GİDİYOR
Şırnaklı Abdurrahman ve Evin Yürük çiftinin 3 çocuğundan biri olan Rojbin Yürük, çok uyuması, vücudunun şişmesi ve morluklar nedeniyle doktora götürülürken yapılan tetkiklerin ardından kalbinin ve karaciğerinin iflas ettiği ve durumunun çok ağır olduğunu tespit edilmişti. Rojbin, tedavi edilmek üzere Şırnak'tan hava ambulansıyla Ankara'ya getirildi. 7 gün yoğun bakımda kalan Rojbin'in eski sağlığına kavuşması için yaklaşık 2 buçuk yıldır Ankara'da tedavi uygulandığını ifade eden baba Yürük, şartların ağırlaşmasıyla kalabilecekleri akrabaları olduğu için doktordan Rojbin'in İstanbul'da bir hastaneye sevk edilmesini talep ettiklerini belirtti.

ACIL NAKIL GEREKLI
Rojbin'in şu anda İstanbul'da tedavisinin devam ettiğini dile getiren Yürük, "Evimiz barkımız Şırnak'ta kaldı, biz şu anda İstanbul'da bu tedaviyi görüyoruz. 2 yıldan bu yana hastalığı açısından bir ilerleme sağlanmış değil. Son tahlillerle birlikte durumunun daha da ağır olduğunu, gittikçe kötüye gittiğini söylüyor doktorlar" Kızının sağlığına kavuşması için kalp nakli olması, bunun için de organ bağışı olması gerektiğini ifade ederek, "Duyarlı insanlarımızdan bağışta bulunmalarını ümit ediyoruz. Bizim gibi birçok hasta nakil bekliyor. Rojbin hastanede yattığı süre boyunca Sağlık Bakanlığı'nın acil nakil sırasındaydı, şu anda evden tedavi gördüğü için normal nakil sırasına geçti çünkü yatan hastaya öncelik veriliyor" diye konuştu.

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Rojbin yaşamak için kalp bekliyor
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