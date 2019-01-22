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Şereflıkoçhısar'da, katıldıkları spor müsabakasından dönen sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada minibüste bulunan 19 kişi ile çarptıkları araçta bulunan Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı. Ankara- Aksaray Karayolu 176 km'de araçta bulunan Suriye uyruklu 3 kişinin olduğu aracın şerit izleme kurallarına uymaması sonucu minibüsle çarpıştı. Suriye uyruklu 3 kişi ile minibüste bulunan 19 kişi yaralandı. Aracın öğrencileri taşıdığı ve sporcuların İstanbul'da U16 Salon Şampiyonası atletizm müsabakasına katılıp Gaziantep'e döndükleri öğrenildi.