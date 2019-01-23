32 bin liraya aldı 200 bine yeniledi

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Evlive 3 çocuk babası Mehmet Bengier, 20 yıl önce Pursaklar'da galeri açtı. Çocukluğundan bu yana klasik otomobillere tutkusu olan Mehmet Bengier, büyük bölümü hurdacılar sitesinden olmak üzere satın aldığı hurda otomobilleri orijinaline uygun tamir edip satmaya başladı. Bengier, şimdiye kadar 15 otomobili yenileyip galeride sattığını söyledi.Mehmet Bengier, 2010 yılında 32 bin liraya satın aldığı 1955 model eski otomobili 200 bin lira harcayarak onardığını söyledi. Bu aracın yenilenmesi işinin yaklaşık 5 yıl sürdüğünü anlatan Bengier, "Sahibi tarafından uzun yıllar kullanılmayan, hurda şeklini almış Amerikan yapımı aracı restore etmek yıllar alan bir emek istiyor. İstanbul'da ve Ankara'daki ustalarda yaklaşık 5 senede tamamladık, 200 bin liraya mal ettik. Parçalarını bulması kolay olmuyor. İthalatçılar Amerika'dan getiriyor yedek parçalarını. Her şeyi ile orijinal bir araç. Şimdi 400 bin liradan satışa çıkardım" dedi. Babasının 1965 model klasik otomobilini kullandığını, tarihi eser niteliği taşıyan otomobillere ilgisinin de buradan geldiğini anlatan Bengier, "Babamın otomobilini gençliğimde kullandım. Bu tutku da oradan kaldı. Eski, hurda araçları satın alıp yeniliyorum. Onlara hayat vermek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.