Akyurt’ta “Çorba Çeşmesi”

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'nın bir süredir üniversitelerde gerçekleştirdiği etkinlik olan "Çorba Çeşmesi" Akyurt'ta kuruldu. Akyurt Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, ilçe yöneticileri, Ankara İl ve Akyurt Gençlik Kolları üyelerinin katılımı ile "çorba çeşmesi"nden vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sefa Özer, ilk olarak Akyurt'ta Hilal Ayık ile bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.