Altındağ’dan dört dörtlük galibiyet

Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan müsabaka, Altındağ Belediyespor'un baskısıyla başladı. Maçın başlama düdüğüyle oyunu rakip yarı sahaya yıkan mavi-beyazlıların ilk golü 36. dakikada geldi. Barış Bozdilki sol çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe enfes bir şut çıkardı. Kaleciyi çaresiz bırakan bu şut sonrası Altındağ Belediyespor 1-0 öne geçti.
Dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde Barış Bozdilki'nin pasını asiste çeviren Hüseyin, sol ayağıyla net ve düzgün vurdu. (2-0) İlk yarı bu skorla tamamlandı. 2. yarıda Hüseyin Korkmaz, kendi başlattığı akını sağ ayağıyla bitirdi: 3-0.
Mavi-beyazlı takımda son sözü Emrah Sürücü ile ikiye bir pas alışverişine giren Oktay söyledi: 4-0. Altındağ Belediyespor, sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla ayrılıp puanını 33'e yükseltti, sadece 1 gol averajla ikinci ligin ikinci sırasında yer aldı.