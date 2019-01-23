Altındağ’dan dört dörtlük galibiyet

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan müsabaka, Altındağ Belediyespor'un baskısıyla başladı. Maçın başlama düdüğüyle oyunu rakip yarı sahaya yıkan mavi-beyazlıların ilk golü 36. dakikada geldi.Dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde Barış Bozdilki'nin pasını asiste çeviren Hüseyin, sol ayağıyla net ve düzgün vurdu. (2-0) İlk yarı bu skorla tamamlandı.Mavi-beyazlı takımda son sözü Emrah Sürücü ile ikiye bir pas alışverişine giren Oktay söyledi: 4-0. Altındağ Belediyespor, sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla ayrılıp