‘Bayrağı daha yükseğe taşıyacağım’

BUGÜN NELER OLDU

AK Partive Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, "İnşallah, 31 Mart'ta 15 yıldır ilçemize büyük hizmetler yapan Lokman Başkan'ımızdan bu bayrağı sizlerin desteği ile devralacağım. Söz veriyorum, bu hizmet bayrağı daha yüksek noktalara taşımak için var gücümle çalışacağım" dedi. Oğuz'un, ilçedeki TOKİ konutları mevkiinde bulunan seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı. Bir konuşma yapan Oğuz da "İnşallah Lokman Başkanımızdan bayrağını Cumhur İttifakı'nın adayı olarak sizlerin desteği ile devralacağım" diye konuştu.