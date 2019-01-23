Cumhur İttifakı’na Berlik’ten destek

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, "Ankara'da Birlik Deneği olarak bizler de ülkesine, milletine, bayrağına ve devletine bağlı insanlar topluluğu olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'nın yanında saf tutmuş bulunmaktayız" dedi. Dernek Hamamönü'nde istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Genel Başkanı Bayram Mutlu, "2017 yılının Şubat ayında kurduğumuz Ankara'da Birlik Derneğimiz kuruluşundan bugüne kadar sürekli aktif ve sahada olarak çeşitli etkinlikler düzenleyerek, Sivil Toplum Kuruluşları arasında göz doldurmaya devam etmektedir. Dernek olarak en büyük farkımız sadece bir kesimi ya da bir grubun veya oluşumun değil toplumun hemen hemen her kesimini kucaklayan 7'den 70'e herkesle beraber olan, bu bağlamda çalışmalar yapan bir dernek olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu.