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Gazi Tıp organ bağışında lider

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Gazi Tıp organ bağışında lider
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 2018 yılı organ bağışı verilerine göre hastane olarak il bazında ilk sırada yer aldı. Organ Nakli Merkez Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Dalgıç, "Ankara'da 2018 yılında toplam 4 bin 100 organ bağışı yapıldı ve bunun 400 tanesi Gazi Kanope tarafından toplandı" dedi. Dalgıç, transplantasyon çalışmalarının 1996'dan beri devam ettiğini kaydederek, "Karaciğer, böbrek ve kalp nakli konularında çalışmalar var. Gerek öğrencilerimizle olsun gerek asistanlarımızla ve öğretim üyelerimizle olsun Türkiye'de organ bağışı sayısının artırılması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Gazi Tıp organ bağışında lider
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