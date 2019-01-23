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Herkül Atakule’de

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Herkül Atakule’de
Son dönemde eserleriyle adından söz ettiren sanatçı Emre Yusufi'nin Atakule için yapmış olduğu modern ve antik çağın ikonlarını birleştiren motosikletli Herkül heykeli "The Golden Ride" ocak ayından itibaren Atakule'de sergilenecek. Atakule için özel olarak yapılan heykel, sanatçının Herkül serisindeki en son ve halka açık alanda sergilenecek ilk heykeli. Atakule, sanata verdiği destek kapsamında sanatseverleri, son yıllarda eserleri ile adından söz ettiren sanatçı Emre Yusufi'nin yeni eseri ile buluşturuyor. Antik Yunan efsanelerinin en güçlü karakterlerinden Herkül'ü merkeze alarak modern dünyaya adapte eden Yusufi, Atakule için özel olarak hayata geçirdiği yepyeni eseri ile antik ve modern iki ikonu birleştiriyor.
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Herkül Atakule’de
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