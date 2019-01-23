Kömürcü’ye Saya gezmesi

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, saya gezmesinin Orta Asya'dan gelen bir gelenek olduğunu söyledi. Bu geleneğe göre: Hayvanların çoğalmasını, doğanın canlanmasını ve bereketin artmasını amaçlayan bir tören. Yörelere göre değişmekle birlikte, Ocak ayının 3. ve 4. haftaları içinde kutlanır. Bu günler, aynı zamanda kuzunun ana karnında tüylendiği günlerdir. Saya geleneğinin bir işlevi, kışın tam ortasına gelindiğine inanılarak, evdeki yiyecek ve yakacakların, hayvanların yeminin sayılmasıdır. Kaba hesaba göre yapılan bu sayımda insanların kendilerine ayırdıkları yiyeceklerin ve yakacakların yarısı, hayvanların yeminin üçte biri hâlâ duruyorsa iyi bir kış geçirileceğine inanılır. Eğer, bundan daha azı kalmışsa, ona göre tedbirler alınır ve tedarikli olunur."Saya Gezimi" geleneğinin bir diğer anlamı, baharın gelişini müjdelemesidir. Özellikle hayvancılıkla geçinen köylerde erzak ve zahirenin tükendiği bir dönemde hayvanların da uyanışını sağlamak, köy halkına "korkmayın bahar geliyor" müjdesini vermek için düzenlenen bir eğlence programıdır. Saya Gezimi çoğunlukla habersiz başlar ve gece vaktinde uygulanır. Saya Gezimini öğrenen köylüler "kara kışın" bitmeye yüz tuttuğunu bu sevinçle öğrenmiş olurlar. Kışın gidişini, baharın gelişini müjdeleyen "Saya Gezimi", hem insanları, hem de hayvanları kış uykusundan uyarmak için düzenlenen bir eğlence geleneğidir.Yörelere göre değişik biçimlerde yapılmakla birlikte, Saya gezmesi şu şekilde icra edilir: Yeni yılın çobanları yanlarına aldıkları gençlerle bir saya grubu teşkil ederler. Bu grupta genellikle dede, arap, gelin ve deve rolü yapan oyuncular vardır. Gençler tanınmayacak şekilde bu kıyafetlere bürünerek kapı kapı dolaşmaya başlarlar. Seyirlik oyun oynayarak, mani söyleyerek evleri gezerler, bahşiş toplarlar. Bu şekilde her evden toplanan malzemeler ile yemek yapılır; müzikli, oyunlu ve seyirlikli eğlence düzenlenir. Saya Gezmesi etkinliği kapsamında köylerin sorunlarına, yerel değerlerine ve potansiyellerine de kamuoyunun dikkatini çekiyor.Geleneksel kıyafetler giyen vatandaşlar, Seymenler, Bacıerenler ile davul ve zurnalar eşliğinde köyü kapı kapı dolaştı. Kapılarını açan ev sakinlerine maniler okuyan ve bereketli bir yıl dileyen Saya grubu, un, bulgur, tereyağı ve ekmek topladı. Daha sonra köy meydanında yakılan sinsin ateşi etrafında toplanan vatandaşlar, yöreye özgü halaylar çekerken, Seymenler de gösteri yaptı. Etkinliğe, Kömürcü Mahallesi Muhtarı Mustafa Şimşek ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.