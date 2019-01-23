Kreşte karne sevinci

BUGÜN NELER OLDU

AltındağBelediyesi Aydınlıkevler Kreşi ve Güneşevler Kreşi'nde karne heyecanı yaşandı. 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bitiren minikler, karnelerine kavuştu. 179 öğrenci karne sevinci yaşarken, miniklerin mutluluğu pastayla doruğa ulaştı. Altındağ Belediyesi, öğrencileri hediyelerle sevindirirken, kreşte düzenlenen yarıyıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Altındağlı miniklerin, Aydınlıkevler Kreşi'nde sergilediği performans görülmeye değerdi. Yaşları 3 ile 5 arasında değişen miniklerin hazırladığı yarıyıl gösterileri büyük beğeni topladı. Yıl içinde öğrendikleriyle birbirinden farklı performanslara imza atan öğrenciler, bol kahkahalı bir gün geçirdi. Altındağlı minikler, benzer sevinci Güneşevler Kreşi'nde de yaşadı. Önce müzikli bir oyun sergileyen çocuklar, daha sonra okul şiirleri okuyarak hep birlikte şarkılar söyledi. Kreş öğrencileri, sergiledikleri performanslarla daha şimdiden neler yapabileceklerini herkese gösterdi.