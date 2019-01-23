Müzenin akan tavanına naylon

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Polatlı'dayaklaşık 5 bin yıllık tarihi eserlerin sergilendiği Gordion Müzesi'nin çatısı, yoğun kar yağışının ardından akmaya başladı. Yılda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği müzede tavana gerilen naylonlarla yönlendirilen sular, plastik kaplarda toplanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkilileri, müzenin bu yıl içinde restore edileceğini söyledi. Müze görevlileri, çatıdan akan suyun tarihi kalıntılara zarar vermemesi için naylon ve plastik kaplarla önlem aldı. Yılda 20 bini yabancı yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği müzenin Yener Yılmaz Salonu'nda çatının akan bölümleri naylonlarla kaplandı. Naylonlardan suyun aktığı bölümlere de 5 plastik kap konuldu. Tavandan akan yağmur ve kar suları salona konulan kaplarda toplanarak tarihi eserlerin zarar görmesi engellenmeye çalışıldı. Yaklaşık 5 bin yıllık eserlerin sergilendiği müzeye gelen ziyaretçiler, tavanı naylonlarla kaplı, su kovalarının bulunduğu salonu gezerken şaşkınlıklarını gizleyemedi.