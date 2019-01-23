‘Sorunları biliyoruz kol kola çözeriz’

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'da STK temsilcileriyle buluştuktan sonra AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı'na ait Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın eşlik ettiği Mehmet Özhaseki, "Ankara'yı bir başka şehir yapabilmek adına ne lazımsa bu projeleri hazırladık. Allah izin verirse bunların başına geçip yaparız. Sincanımızda kentsel dönüşüm ile ilgili, küçük sanayi sitesi ile ilgili bir takım sorunlar olduğunu biliyorum. Onları da belediye başkanı arkadaşımızla (Murat Ercan) kol kola girerek yaparız ve çözeriz. Kentsel dönüşümün de nihayetinde kitabını yazmış bir kardeşinizim. Bu işin nasıl olması hususunda bilgimiz birikimimiz var" dedi.Bazı belediye başkanlarını eskort ve koruma konusunda da eleştiren Özhaseki şöyle devam etti: "Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler korumalar falan filan. Ne oluyor ya. Bu neyin saltanatı? Üç günlük dünyadayız şurada, geçip gideceğiz. İmtihan dünyası da hepimizi aldatıyor. Bütün bunların olmadığı bir ortamı sağlamak hepimizin görevi. Allah'ın izniyle biz Ankara'da bunu sağlarız, çalışırız gayret ederiz herkesin de yüzünün akı oluruz. Çünkü bu işi de biliyoruz, yıllarca yaptık" ifadelerini kullandı. Sincan'da seçim irtibat bürosunun açılışını da yapan Özhaseki, "Bazı ilçelerde AK Parti'li bazı ilçelerde Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla hizmete talibiz. 25 ilçemizi de inşallah alıp birlikte kol kola gireriz hizmet ederiz. Çünkü biz bu işi biliyoruz" dedi.