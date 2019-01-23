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Üşüyen çocuk kalmasın

Kadın üyeler ve gönüllülerin el emeği ile hazırladığı atkı, bere ve kıyafetler birbirinden güzel oyuncaklar Mardin Artuklu’daki öğrencilere ulaştırıldı

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Üşüyen çocuk kalmasın
Türk Kızılay Ankara Kadın Kolları "Üşüyen Çocuk Kalmasın" dedi ve iyilik seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. Türk Kızılayı Ankara Kadın Kolları üyelerinin ve gönüllülerinin el emeği ile hazırladığı atkılar, bereler ve kıyafetler, birbirinden güzel oyuncaklar Mardin Artuklu'da bulunan Cumhuriyet İlkokulu ve Anaokulu öğrencilerine ve Diyarbakır'da bulunan Övündüler Tokaçlı Mezrası İlk-Ortaokulu kütüphanesine kitap bağışlarını ulaştırıldı. Ankara Kadın Kolları Başkanı Meltem Elmacı, Mardin Vali Yardımcısı Sn. Bahattin Çelik'e de ziyaret gerçekleştirip, proje hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Bu iyiliğe katkı sağlayan Okul Müdürü Engin Arslan'a, Müdür Yardımcısı Derya Dadak'a, Sınıf Öğretmeni Fatma Eröz'e, desteklerinden dolayı Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Muzaffer Esendemir'e sonsuz teşekkürler.
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