Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yenimahalle çeyrek finalde

Yenimahalle çeyrek finalde

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur maçlarında Yenimahalle Kadın Hentbol A takımı çeyrek finale yükseldi

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Yenimahalle çeyrek finalde
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur maçları tamamlandı. Dört grupta oynanan 2. tur maçlarının ardından A Grubu'nda bulunan Yenimahalle Belediyespor, Ardeşen GSK'yı 36-29 yendi. Maçlarda seri galibiyetlere başlayan Yenimahalle Kadın Hentbol A takımı, 3'te 3 yaparak Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ne yükseldi. Müsabakalarda ilk olarak Elazığ Sosyal Yard. SK'yı 38-19, ardından Görele Belediyesi SK'yı 36-25'lik skorla yenen ve Ardeşen GSK'ya 36-29'luk skorlarla göz açtırmayan Yenimahalle Belediyespor, çeyrek finalin en güçlü adayı oldu. Yenimahalle Belediyesi, çeyrek finalde Aksaray Belediyesi GSK ile karşılaşacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 27 Şubat, rövanşları ise 16 Mart'ta oynanacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenimahalle çeyrek finalde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN