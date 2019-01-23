Yenimahalle çeyrek finalde

BUGÜN NELER OLDU

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur maçları tamamlandı. Dört grupta oynanan 2. tur maçlarının ardından A Grubu'nda bulunan Yenimahalle Belediyespor, Ardeşen GSK'yı 36-29 yendi. Maçlarda seri galibiyetlere başlayan Yenimahalle Kadın Hentbol A takımı, 3'te 3 yaparak Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ne yükseldi.Yenimahalle Belediyesi, çeyrek finalde Aksaray Belediyesi GSK ile karşılaşacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 27 Şubat, rövanşları ise 16 Mart'ta oynanacak.