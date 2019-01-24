110 sene sonra

Yatıyoruz kalkıyoruz 31 Mart'ta önümüze konulacak sandıktan kimin çıkacağını ve bu seçimin neyi değiştireceğini konuşuyoruz. Sadece belediye başkanları mı değişecek yoksa siyasetin seyri de değişir mi? Seçimden sonra dolar ne olur mesela?

Veya mahalli değişimler genel yönetimi etkiler mi? Ekranda tartışanların, yazar-çizer takımının konuşmaları genellikle bu eksende.

Eskiden 31 Mart denince akla meşhur "vak'a" gelirdi;

İttihatçılar Sultan Abdülhamid'e karşı bir isyan düzenlerler ve fakat bunu "gerici bir ayaklanma" gibi gösterirler. Ondan sonra VURUN ABALIYA..

110 sene önceki ABALI Sultan Abdühamid Han'ı Sani idi. Bugünkü ise ne yandan baksan Cumhurbaşkanı'nı işaret ediyor. Oysa bu seçimde biz sadece belediye başkanı seçeceğiz. Yani yaşadığımız şehrin temizliği, düzeni, ulaşımın sağlanması, çarşı-pazar durumu vesaire.. Ama öyle değil işte, başkaları bu seçim üzerinden de bir sonuca varmayı deniyor. 110 sene evvel imparatorluğu bitirmeye çalışıyorlardı, bugün ne yapmaya çalışıyorlar anlaması zor değil!

110 sene evvelki olayı çok tartıştık, mahiyetini anlayamadık, halâ tartışıyoruz; Gerici ayaklanma mıydı, İngiliz tezgâhı mı? İttihatçıların rolü neydi?

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Ben bu ara seçim tartışmalarına sadece içeriden bakmıyorum; BBC, DW, Euronews, Sputnik, Al Monitor gibi dışarıdan bakanlara da bakıyorum. İçeriden pas alıyorlar bunlar ama kendi istikametlerini de koruyorlar. Euro News, "AKP Ankara'yı kaybedebilir" demiş Reuters kaynaklı haberinde mesela.. Kime dayanarak bu yorumu yapıyorlar? Dikkat buyurun, "Reuters'a konuşan AK Partili kaynağa!.. Evet dayanakları AK Partiliymiş.. Üzerine basarak "Partili kaynaklar" diyorlar. O kaynak belli değil ama yorumcusu belli: Gareth Jenkins, Türkiye uzmanıymış! 89'dan beri Türkiye'de yaşıyormuş, bir Türk gazeteciyle evliymiş vs..

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Yabancı menşeli başka yayınlarda atılan başlıklar, yapılan değerlendirmeler de bundan farklı değil. O yayınların içerideki pasçıları da belli. Ağızlarını bağlayacak değiliz tabi. Ancak şunu da söylemeden geçmemeli:İktidar partisi içinden de dışarıda BOŞBOĞAZLIK edenler var demek ki? Adamlar "partili kaynaklar" diye onların boşboğazlıkları üzerinden yorum geliştiriyorlar, parti yöneticilerinin dikkat etmesi lazım. Ezcümle şunu da söylemeden geçemem:

Türkiye, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da olmadığı kadar özgür, demokrat bir hukuk devletidir. Bizim hakkımızda söylediklerinin benzerini kritik zamanlarda kendi ülkelerinde yapamazlar. Çünkü bunu deneyenlerin başlarına nelerin geldiğini biliyoruz.