Cavcav, tsyd ilhan ağabey futbol turnuvası ile anıldı

BUGÜN NELER OLDU

G.BIRLIĞI, Osmanlıspor, Etimesgut Belediyespor ve Keçiörengücü 16 yaş altı takımlarının katıldığı turnuvada ikinci gün maçları tamamlandı. Gençlerbirliği Tesisleri'nde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde üçüncülük ve final karşılaşmaları yapıldı.Final karşılaşmasında ise Gençlerbirliği ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi.CAVCAV, TSYD İlhan Ağabey Futbol Turnuvası ile anıldı "GELECEĞİ BU GENÇLER İNŞA EDECEK"ŞAMPIYON Osmanlıspor'a kupasını Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav verdi. Cavcav, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken kulüp yönetecilerinin gençlere gerekli desteğin verilmesini istedi. TSYD Ankara Şubesi'ne teşekkür eden Cavcav, "Umuyorum bu anlamlı turnuva gelenekselleşir ve uluslararası bir turnuvaya dönüşür. Katılımcı tüm takımlara teşekkür ediyor, şampiyon Osmanlıspor'u kutluyoruz. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Geleceği bu gençler inşa edecek" şeklinde konuştu.