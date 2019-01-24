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Çocuklarını kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Çocuklarını kurtarmak için alevlerin arasına daldı
2 çocuğunu evde bırakıp bakkala giden anne, alışveriş dönüşü evinden dumanların yükseldiğini görmesi üzerine alevlerin arasına dalarak çocuklarını kurtardı. Yangın, Mamak Ege Mahallesi'nde meydana geldi. 762. Sokak'ta ikamet eden Betül K., çocukları Sami K. (5) ve Oğuz K.'yi (2) evde yalnız bırakarak evinin yanındaki bakkala alışverişe çıktı. Alışverişten dönen Betül K., evinden dumanların yükseldiğini fark etti. Yangının elektrik sobasından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Çocuklarını kurtarmak için alevlerin arasına daldı
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