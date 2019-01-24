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Ekmek tekneleri fırın alev alev yandı

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Ekmek tekneleri fırın alev alev yandı
Altındağ Başpınar Mahallesi Şehit Rafet Sever Caddesi üzerinde bulunan fırında yangın çıktı. Suriyeli sığınmacıların işlettiği fırında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki iki dükkâna sirayet etti. Üç dükkândan yükselen alevleri gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulunarak çevredeki evlerde oturanların tahliye edilmesini sağladı. Yangını haber alarak sokağa çıkan mahalle sakinleri, ekiplerin müdahalesini endişe dolu gözlerle seyretti. Can kaybının yaşanmadı. Yangın iki saatte söndürüldü.
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Ekmek tekneleri fırın alev alev yandı
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