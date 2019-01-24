Mahalle konakları Keçiören’in her yerinde

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Belediye Başkanı Mustafa Ak, hizmete sunulan ve hizmete sunulmak üzere yapım aşamasında olan projeleri incelemeyi sürdürüyor. Keçiören'in Ovacık Mahallesinde devam eden yatırımları Mahalle Muhtarı Demir Demirkan'la gezen Ak, yapımı tamamlanan Ovacık Taksi Durağını ve yapımında sona yaklaşılan Ovacık Mahalle Konağını inceledi. Ovacıkta vatandaşlarla da sohbet eden Ak, mahalle konaklarını Keçiören genelinde yaygınlaştırarak vatandaşların daha nezih bir ortamda sosyal ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.Başkan Ak, Ovacık'ın sıkıntılarına ve proje aşamasında olan yatırımlara ilişkin de istişarelerde bulundu.