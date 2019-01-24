Modern dans “Frida” yeniden sahnede

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Modern Dans Topluluğunca (MDT), Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan modern dans gösterisi Frida'yı yeniden sahneleyecek. Eserde, Frida Kahlo'nun küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın resim yaparak hayata tutunması ve korkularının üstesinden gelmesi konu ediliyor. Modern dans gösterisi "Frida", Özgür Adam İnanç koreografisi ile bugün 20.00'de Opera Sahnesi'nde sunulacak. Füsun Ataman Berke'nin yazdığı 2 perdelik eserin orkestra şefliğini Burak Şatana üstleniyor. Dekor Aykut Öz, kostümleri Tülay Şimşek, ışığı Emin Saraçoğlu, müzikleri Arturo Marquez, J. Pablo Moncayo ve C. Aksel Akın'a ait.