Yeni trend göze yakın kaşlar

BUGÜN NELER OLDU

Estetısyen Bahar Babacan yeni açtığı ikinci şubesinde en çok istenilen göze yakın kaşların daha genç ve daha dinamik bir görüntü verdiğin söyledi. Çalışan kadının her zaman dinamik bir görüntüsü olması gerektiğini ifade eden Babacan, "Sabah aynaya baktığında kaşından mutlu olan kadın, fazla makyaj yapma isteği duymuyor ve güne konforlu başlıyor. Biz de merkezlerimizde kadınları daha genç,doğal ve dinamik bir görüntü vermeye çalışıyoruz. Çirkin kadın yok, bakımsız kadın var. Bakımlı kadın mutlu kadındır" dedi. Dudak renklendirme işleminin de çok tercih edildiğini belirten Babacan, "Aslında biz kadınlarımıza sabah kalktıklarında konfor sunuyoruz. Makyaj isteklerini yok ediyoruz. Yarım saatini çocuğuna, eşine ayırıyoruz. Ve güne mutlu başlatıyoruz" diye konuştu.