Ankara Uluslararası Film Festivali’nde genç jüri belirlendi

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yıl 30'uncusu düzenlenecek Ankara Uluslararası Film Festivali'nin jürisinde, alanında başarılı genç sanatçılar da görev alacak. Festivalde bu yıl yarışmalarda görev yapacak jüride genç sanatçılara yer verildi. Ulusal Uzun Film Yarışması ana jürisinde, yönetmen Tolga Karaçelik, senarist Ebru Ceylan, oyuncular Tolga Tekin ve Tülin Özen, gazeteci yazar Cem Erciyes bulunacak. Ulusal Belgesel Film Yarışması ana jürisinde, belgesel yapımcısı ve yönetmen Semra Güzel Korver, gazeteci yazar Kanat Atkaya, fotoğrafçı ve yönetmen Mehmet Turgut görev yapacak. Festivalin, Ulusal Kısa Film Yarışması ana jürisinde yer alan isimler ise oyuncu Yelda Reynaud, yönetmen Seren Yüce ve görüntü yönetmeni Feza Çaldıran olarak belirlendi. Festival bünyesinde yer alan, yeni film projelerine verilen Proje Geliştirme Desteği Yarışması ana jürisinde de yapımcı yönetmen Sevinç Baloğlu, yapımcılar Armağan Lale ve Ali Bayraktar görev yapacak. Festival Başkanı Ümit Sezgin, yaptığı açıklamada, festivalin bu sene 30'uncu kez düzenlendiğini ifade ederek, "30 yaşımıza, genç, dinamik ama sektöre kendini kabul ettirmiş bir jüriyle giriyoruz" dedi.