‘Ankara’nın problemlerini biliyorum’

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın da bu görevi tevdi etmesinden sonra üç, dört aydır Ankara için projeler hazırlıyoruz. Aslında bakanlığım dönemimde de zaten Ankara'nın bütün problemlerini bilen ve birçok planın altına imza atan birisiyim" dedi. Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı ve proje tanıtım toplantısına katılan Özhaseki, AK Parti iktidarının herkesin hür şekilde yaşamasını sağladığını söyledi.Kendisine Ankara Büyükşehir Belediyesine hizmet etme fırsatı verildiğini dile getiren Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın da bu görevi tevdi etmesinden sonra üç, dört aydır Ankara için projeler hazırlıyoruz. Bakanlığım dönemimde de zaten Ankara'nın bütün problemlerini bilen ve birçok planın altına imza atan birisiyim" dedi. AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz da ilçede gerçekleştirmeyi düşündüğü projelerin yer aldığı videoyu sundu. Projelerin daha bitmediğini belirten Yılmaz, "Sizlere gelerek, sizler de bizlere gelerek bu projeleri paylaşacağım" dedi.