Bayat meyve suyu kavgası can aldı

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Surıyeuyruklu üç kişi arasında "bayat meyve suyu" tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Altındağ Battal Gazi Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Firaz E. bir marketten satın aldığı meyve suyunun bayat çıktığını iddia ederek iade etmek istedi. Suriye uyruklu market çalışanları Ali Naus ve Bağri Tabakji ile Firaz E. arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ali Naus göğsünden Bağri Tabakji ise sırtından aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yaralandı. Ali Naus, olay yerinde hayatını kaybetti.