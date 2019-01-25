Bir gecede 2 kaza 3 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

yarısı meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i yaya olmak üzere, 3 kişi yaralandı. Çankaya Esat Mahallesi Esat Caddesi üzerinde bir bankanın önünde meydana gelen kazada, motosikletin sürücüsü Erdem K., kaldırımda ters yönde ilerleyerek, ticari taksiden inip evine doğru yürüyen Victoria V.'ye çarptı. Erdem K. ve Victoria V. yaralandı. Diğer kaza ise Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Otomobil sürücüsü, Gimat alt geçidinde çevre yolu istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek alt geçitteki beton bariyerlere çarptı.