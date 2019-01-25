Bir haftada ikinci fırın yangını

BUGÜN NELER OLDU

ekmek fırınında çıkan yangında yaralanan olmazken, yangın paniğe neden oldu. Keçiören Ayvalı Mahallesi Mini Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki ekmek fırınında dün saat 06.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden fırındaki işçiler, yangını söndüremeyince itfaiye ve polise haber verdi. Bina sakinleri de yoğun dumanı görünce dışarıya çıktı. Olay yerine itfaiye, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdürdü. Yangında fırın kullanılamaz hale geldi.