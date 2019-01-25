Iraklı Ahmet’in kornea mutluluğu

Operasyonu gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, yapay göz nakli uygulamasının kadavradan kornea nakli dahil her türlü müdahale yapılmasına rağmen başarılı bir sonuç elde edilemeyen hastalara uygulanabilen nadir bir yöntem olduğunu söyledi. Yapay korneanın, yurt dışında geliştirildiğini ifade eden Hürmeriç, ameliyat için hastanın gözyaşı seviyesinin iyi olmasının da önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'ye gelerek kendilerine başvurduğunu ifade ettiği Iraklı Ahmet için, yapılan tetkikler sonucunda son çare olarak yapay göz nakli ameliyatı yapılmasına karar verdiklerini bildiren Hürmeriç, şunları kaydetti: "Ahmet için standart nakil çözüm getiremezdi. Hastamıza, ameliyatla özel bir protezi nakille kombine kullandık. Dört nakil sonrasında göremeyen hastamıza, yapay kornea ameliyatını yaptık. Hastamızın şu an sağlık durumu çok iyi. Yıllardır göremeyen gözü operasyondan bir hafta geçmesine rağmen yüzde 20 görür hale geldi. Eskiden hiç görmüyordu

" ŞÜKREDIYORUM "

İki çocuk babası İsmail Ahmet Jasim Aldahi, çocuklarının günlerdir mutlu bir haber almayı beklediğini anlatı. Ahmet, "Çocuklarım Irak'ta bizi bekliyor. Çocuklarımı göreceğim. Çocuklarım da beni böyle gördüklerinde çok mutlu olacaklar, çok sevinecekler. Ben müezzinim, camide Allah'ın evinde hizmet ediyorum. Allah'a şükrediyorum"