Site işçileri korku içinde çalışıyor

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Yangında 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiği Mobilyacılar Sitesi'nde 15 bin civarındaki iş yerinde yaklaşık 100 bin kişi, yangın merdiveni bulunmayan, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun binalarda çalışıyor. Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, "1960'lı yıllarda yapılan binalar olduğundan, dikey 3-4 katlı binalar. Yangın yolları yok. Yangın merdiveni hiçbir binamızda bulunmamakta" dedi. Bölgede 15 bin civarındaki iş yerinde çalışan yaklaşık 100 bin kişinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden yoksun çalıştığı bildirildi.