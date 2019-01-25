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Site işçileri korku içinde çalışıyor

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Site işçileri korku içinde çalışıyor
Yangında 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiği Mobilyacılar Sitesi'nde 15 bin civarındaki iş yerinde yaklaşık 100 bin kişi, yangın merdiveni bulunmayan, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun binalarda çalışıyor. Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, "1960'lı yıllarda yapılan binalar olduğundan, dikey 3-4 katlı binalar. Yangın yolları yok. Yangın merdiveni hiçbir binamızda bulunmamakta" dedi. Bölgede 15 bin civarındaki iş yerinde çalışan yaklaşık 100 bin kişinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden yoksun çalıştığı bildirildi.
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Site işçileri korku içinde çalışıyor
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