Yeniçeriler gol çalıştı

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 19. haftasında pazar günü deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Başkent ekibi, teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde 1,5 saat çalışırken gruplar halinde çalışmaya başlayan mor-sarılılardan ilk grup çalışmalara fitness salonunda kuvvet çalışmasıyla başladı. Diğer grup ise sahada ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana start verdi. Daha sonra tüm takım sahada çalışmaları devam ettirdi. 5'e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular dar alanda pas çalışması, şut ve gol organizasyonlarında bulundu. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.