Ankara’da oynamanın keyfi bir başka

Kadın basketbolunda başkentin önde gelen ekiplerinden BOTAŞ, bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 15 maçta 10 galibiyet alarak 4. sırada bulunan Başkent ekibi, ülkemizi temsil ettiği EuroCup'a ise son 16 turunda şanssız bir şekilde veda etti. BOTAŞ'ın bu sezon sergilediği performansta büyük payı olan Amerikalı oyuncusu Elizabeth Williams SABAH'a konuştu.Elizabeth Willams bu sezon forma giydiği 21 maçta 14.1 sayı, 7.5 ribaunt, 2.2 asist ortalaması ile oynadı. Amerikalı kısa forvet, ribaunt ortalamasında takımda ilk sırada yer alırken, sayı ortalamasında da en skorer 3. isim. Ligde çok iyi bir performans sergilediklerini belirten Elizabeth Willams, "Ligde kazanmamız gereken bütün maçları kazandık. Ligin yarısını tamamladık ve rakiplerimizin nasıl oynadığını gördük. Bundan sonra önemli olan kalan maçlarımızı daha iyi oynayarak ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek" diye konuştu. BOTAŞ'la ilgili çok olumlu şeyler duyduğunu ve bu yüzden kariyerini burada sürdürmek istediğini söyleyen Williams, "Daha önce Türkiye'de 1 sene oynamıştım. Türkiye Ligi'nde oynamayı seviyorum. BOTAŞ'la ilgili güzel şeyler duydum. Chelsea Gray'le iyi arkadaşız, onunla BOTAŞ hakkında konuştuk. Ardından buraya gelmeye karar verdim" dedi.Takımdakı arkadaşlık ilişkilerinin başarıda büyük payı olduğunu dile getiren Amerikalı oyuncu, "Antrenörlerimiz ile aramızda çok iyi bir ilişki var. Bu sene Ender koçun takımdaki ilk senesi. Antrenör ekibimiz bize karşı sabırlı davranıyor. Biz de onlara karşı sabırlı davranıyoruz. İlk yarıda önemli maçlar kazanmamız da bunun en büyük göstergesi. Yeni bir ekibiz. Birbirimizi tam anlamıyla tanımadığımız için hâlâ sahada nasıl oynayacağımızı çözmeye çalışıyoruz. Takımdaki arkadaşlık ortamı çok iyi, birbirimizle iyi anlaşıyoruz. Arkadaşlık ilişkilerimizin iyi olması oyunumuza da yansıyor" ifadelerini kullandı.Eurocup'tan şanssız bir şekilde elendiklerine dikkati çeken Williams, "EuroCup'tan elenerek çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Ancak takım olarak birbirimiz hakkında birçok yeni şey öğrendik diyebilirim. Zor bir gruptan 4 galibiyet alarak bir üst tura yükseldik. Son 16 turunda Moskova'da oynadığımız maça çok kötü başladık ve kendimizi zor bir pozisyona soktuk. Sonuç olarak hem deplasmanda hem de evimizde bir sayılık farkla kaybettik. Bizim için önemli olan geriye gelip kendimizi oyuna dahil edebilmekti. Bunu başardığımızı düşünüyorum" dedi.WILLIAMS, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin en az sayı yiyen ekibi olduklarının hatırlatılması üzerine, "Ben sayı üretmekten çok defans yapmayı seven bir oyuncuyum. Takım olarak da defansı çok seven bir ekibiz. Takım halinde savunma yapmamız ligin en az sayı yiyen ekibi olmamızdaki en önemli etken. Basketbolda hücumunuzun iyi olmadığı günlerde savunma yaparak ayakta kalabilirsiniz. Hücumda iyi olmak çok önemli ama savunmacı bir ekip olarak ön plana çıkmamız bizi daha mutlu ediyor" diye konuştu. Williams, "En beğendiğiniz Türk kadın basketbolcular kimler?" sorusuna ise Işıl Alben ve Bahar Çağlar yanıtını verdi.KADIN basketbolunda Türkiye ile Amerika ara- dedi. sında farklar olduğunun altını çizen Williams, "Türkiye'de maçlar daha fiziksel oynanıyor. Mesela gardlarda çok özgürlük yok. Amerika'da gardlara daha çok sayı üretmeleri için özgürlük tanınıyor. Türkiye'de ise gardların oyun kurması isteniyor. Bu yüzden pota altı oyuncuları daha çok sayı üretiyor. Türkiye'de daha çok takım basketbolu oynanırken, Amerika'da ise skor basketbolu ön planda" dedi. Seyircilerin salonu doldurduğunda basketbolun daha keyifli bir hal aldığını söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Ankara'da basketbola büyük bir ilgi var. Seyirciler her maçta salonu doldurarak takımlarına destek veriyor. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ankara'da oynadığımız maçlarda bizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman çok ilgililer ve bize destek oluyorlar. Sürekli genç kızları maçlarımızda görüyorum. Bu çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.