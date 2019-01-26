Başkentlilerden Mansur’a tepki

BUGÜN NELER OLDU

CHP ve İP'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortak aday gösterdiği Mansur Yavaş, Halk TV'de katıldığı programda skandal ifadelere imza attı. Mansur Yavaş, sokak hayvanlarının katledilmesinden ve işkence edilmesi konusunda dindar aileleri sorumlu tuttu. Yavaş konuyla ilgili, "Bu olaylara dini yönden bakan insanlar, hem derler ki 'Allah'ın yarattığı hiçbir varlık sebepsiz değil' ama bakarsınız, bu tür söylemlerde bulunanların çocukları bunları yapıyor" ifadeleri büyük tepki topladı. Mansur Yavaş'ın bu söylemlerine başkentlilerin tepkileri sürüyor.Keçiören'de yaşayan ve uzun yıllardır hem kedi hem de köpek besleyen 53 yaşındaki usta öğretici Aynur Çimen, "Evimde birçok kedi ve köpeğe yardım ediyorum. Bu tamamen insanın vicdanı ve merhamet duygusuyla ilgili bir konu… Hayvana şiddetin dindarlıkla bir alakası yok. Bu tamamen vicdanla alakalı… Bu tarz söylemleri çok yanlış buluyorum" ifadelerini kullandı.Hayvan sever Cemil Gelen ise, "Hayvana şiddetin İslam'la ve dindarlıkla bir alakası yok. Bu insanın vicdanı ile alakalı… Benim kendi köpeklerim var. Onun tırnağına zarar gelse hemen veterinere koşarız. Dindarları hedef alarak böyle açıklama yapmak doğru değil. Bu haberleri okuduktan sonra çok üzüldük" diye konuştu."CHP adaylığına soyununca böyle oluyor" diyen Fatih Sönmez, "Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: "Hayvanlara dindar insanların çocukları ve yakınları eziyet ediyor." Diyerek inanılması ve anlaşılması güç bir beyanat vermiştir. Bu beyanlar bir kez daha gösteriyor ki özellikle CHP'nin dindarlık ile bir sıkıntısı var. Buldukları her fırsatta dindarlık üzerine kinlerini kusuyor ve gündemde ki tüm olumsuzlukları bu minvalde değerlendiriyorlar. CHP li olmanın/olabilmenin bir göstergesi olarak halkın değerlerine ve saygınlığına laf söylemekten geçtiğini anlayan Sayın Mansur Yavaş'ın son açıklaması hezeyanlarla doludur. Demek ki CHP'den adaylığa soyununca böyle oluyor" değerlendirmesinde bulunarak tepki gösterdi.Evveladin nedir dindar nedir bilmesi gereken biri olan CHPİyi Parti ortak Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının, toplumu adeta ikiye bölecek bir şekilde kullandığı "olaylara dini yönden yaklaşan insan" tabiri gerçekten çok talihsiz bir tabir. Anadolu insanının çocuklarının hayvanlara en çok eziyet ettiği iddiası kabul edilemez hukuki sorumluluk da doğurması mümkün olabilecek bir iddiadır. Kuşu ölmüş çocuga başşağlıgına giden peygamberin ümmetiyiz. Yaradılanı yaradandan ötürü severiz.Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Köklü, "Hayvana eziyeti bir kesime, dine maletmek yanlış olur. Her kesimde öldüren, eziyet eden var. Mesela Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen 40 derece sıcaklıkta hayvanları susuz bırakmakta eziyettir. Bu vicdan meselesidir, din millet işi değil" dedi.Mansur Yavaş, dindar kişilerin hayvanlara en çok eziyet edenler olduğu yönünde akıl tutulması bir açıklama yaptı. İslam'da yaratılmışa merhamet konusunun böylesine üzerinde durulurken ve bizler de hayvanlara yönelik tutumlarımızda bu hassasiyeti taşırken Mansur Bey'in yaptığı açıklama en hafif tabirle kirli bir siyasettir.Hayvan severler ayrışmayacağız, düşmanlaşmayacağız ve birilerinin politika malzemesi asla olmayacağız.AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri örnek bir proje ile sokak hayvanları için çalışma başlattı. Ankara'nın farklı noktalarına mama kapları yerleştiren AK Partili gençler, sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyor. Hazırlanan mama istasyonlarının yanına su kapları koyan gençler sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması için çalışıyorlar. Hayvanlar için birlikte çalışmak isteyen genç kardeşlerimizi bekliyoruz"Söylemlerı nedeniyle tepki alan Yavaş, "3 ayrı televizyon programında "sokak hayvanları" sorusuna verdiğim cevaplar ortadır. Hal böyle iken Halk TV programında meramımı değiştiren ve kastı aşan ve cümleleri sarf etmiş olmamdan dolayı incinen herkesten ve tüm kamuoyundan özür diliyorum" dedi.