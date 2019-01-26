Engelleri ortadan kaldıran projeye ödül

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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Yılın Yerel Yöneticisi" ödülüne layık görüldü. Engelli bireylerin resimden sahne sanatlarına, akıl oyunlarından enstrüman kurslarına kadar birçok aktivite ile yaşama tutunduğu Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi projesi anlamlı bir ödülle taçlandı. Ertürk, projenin hayata geçirilmesinden dolayı Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından "Yılın Yerel Yöneticisi Ödülü'ne layık görüldü. Kahramankazan Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete sokulan ve engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanmasında önemli bir yer tutan Engelsiz Yaşam Merkezi anlamlı bir ödüle layık görüldü. Yerel yönetimleri yakından takip eden Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi, projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla Ertürk'ü ödüle layık gördü. Ertürk'ün ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdal teslim aldı.