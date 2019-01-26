Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Engelleri ortadan kaldıran projeye ödül

Engelleri ortadan kaldıran projeye ödül

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Engelleri ortadan kaldıran projeye ödül
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Yılın Yerel Yöneticisi" ödülüne layık görüldü. Engelli bireylerin resimden sahne sanatlarına, akıl oyunlarından enstrüman kurslarına kadar birçok aktivite ile yaşama tutunduğu Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi projesi anlamlı bir ödülle taçlandı. Ertürk, projenin hayata geçirilmesinden dolayı Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından "Yılın Yerel Yöneticisi Ödülü'ne layık görüldü. Kahramankazan Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete sokulan ve engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanmasında önemli bir yer tutan Engelsiz Yaşam Merkezi anlamlı bir ödüle layık görüldü. Yerel yönetimleri yakından takip eden Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi, projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla Ertürk'ü ödüle layık gördü. Ertürk'ün ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdal teslim aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelleri ortadan kaldıran projeye ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN