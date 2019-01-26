Fuar Alanı’nın yüzde 25’i tamamlandı

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AnkaraBüyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın inşaat çalışmalarını yakından takip ettiği Esenboğa Havaalanı ile entegreli ulaşım imkânına sahip olacak olan Akyurt Uluslararası Fuar Alanı'nın inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkentin turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak ilk uluslararası fuarı olma özelliğine sahip olan Akyurt Uluslararası Fuar Alanı inşaatının yüzde 25'i tamamlandı. Olumsuz hava koşullarına rağmen iş makineleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, temeli atılan fuar alanının betonarme imalatı da tam gaz devam ediyor. Kapalı sergi alanı ile idari binalar, toplantı ve konferans salonları, yiyecek-içecek ve servis bölümleri, kiralık depolar ve servis mekânlarının da yer alacağı arsa alanı içinde 127 bin metrekare açık fuar alanı ve 7 bin 500 araçlık açık otopark bulunacak. İnşaatın bu yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor. Ankara'da yılda 40 fuar düzenlenirken, Başkent bu fuarlarda 750 bin ziyaretçi ve 2 bin 900 firmayı ağırlıyor.