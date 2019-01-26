Haberhattı

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Ankara'dabir alışveriş merkezindeki eğlence treninin raydan çıkması sonucu, trende bulunan bazı çocuklar yaralandı. Başkentte bir alışveriş merkezinin eğlence bölümünde bulunan eğlence treni raydan çıktı. Raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu, trende bulunan bazı çocuklar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Kırıkkale'dehasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mesut Çavdar idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 1. kilometre Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hasta taşıyan Serdar Üzümcü idaresindeki ambulansla çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan henüz ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Kazaya karışan ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye nakledildi. Kazada yaralanan çocuk ise olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.