Haberhattı

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AKParti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki köyleri ziyaret ediyor. Oğuz'a ziyaretleri sırasında Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti Teşkilatı üyeleri de eşlik ediyor. Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, Kahramankazan'da köy ziyaretlerinin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Başkan adayı Serhat Oğuz, "Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın büyük ilgi ve teveccühleriyle karşılaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda gönül belediyeciliği kapsamında ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. 31 Mart'a kadar tüm köylerimizi ziyaret edeceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı devralacağımız hizmet bayrağı ile köylerimize 15 yıldır yapılan hizmetleri sürdüreceğiz. Her zaman onlarla birlikte olacağız" diye konuştu.Enerji Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulunda delegasyon Mevcut Genel Başkan Hacı Bayram Tonbul ve ekibine tam destek vererek "yola devam" dedi. Seçim Kurulunun sonuçları açıklamasının ardından delegasyon ve teşkilatlara hitap eden Genel Başkan Tonbul, "Şahsıma ve ekibime verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere verdiğiniz emanetin hakkını, en iyi şekilde vereceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Birlikte uzun yıllar omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarıma, sendikamıza verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizim kimseye kırgınlığımız yok. Zaman birlik olma zamanı, zaman Enerji Bir-Sen'i büyütme zamanı. Değerlerimizden ödün vermeden, kardeşçe omuz omuza yürüyeceğiz. Sizlere daha önce açıkladığımız hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Önümüzde 20bin üyeye ulaşma hedefi var. Çok çalışarak inşallah bu hedefimize sendikamızı ulaştıracağız" dedi.Vuslat Ay