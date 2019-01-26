Osmanlı, Giresun maçına hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda yarın Giresunspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor hazırlıklarını devam ettirdi. Kulübün Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Antrenmana tedavileri devam eden Tugay Kacar, Ahmet Eyüp Türkaslan ve hafif soğuk algınlığı bulunan Anıl Karaer tedbir amaçlı çıkmadı. Mor-sarılılar, günün tek antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik ağırlıklı maç yapan oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.