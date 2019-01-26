Siber Yıldız Yarışması için geri sayım başladı

BUGÜN NELER OLDU

BilgiTeknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ilki geçtiğimiz yıl yapılan Siber Yıldız Yarışması'nın ikincisi için geri sayım başladı. Türkiye ise bu riski yüksek oranda yaşayan, 25 milyon siber saldırı ile dünyada ABD ve Brezilya'nın ardından en fazla saldırıya uğrayan 3'üncü ülke. Siber Kapasite Artırımı Programı çerçevesinde BTK tarafından düzenlenen "2. Siber Yıldız Yarışması", bu saldırılara karşı siber güvenlik uzmanı açığını kapatmak amacıyla yetenekli kişileri keşfetmek için düzenleniyor. Yarışma, teknolojiye yatkınlığı üst düzeyde bulunan gençlerdeki potansiyeli açığa çıkarmayı ve uzman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.