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çıkış peşinde

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Türk Telekom çıkış peşinde
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Ankara temsilcisi Türk Telekom, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni evinde konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Mücadele öncesinde Türk Telekom ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet elde ederek 4. sırada yer aldı. Başkent ekibi son iki maçında Darüşşafaka'ya 94-87, Banvit'e 87-66 mağlup olarak düşüş yaşadı. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise ligde oynadığı 14 karşılaşmada sadece 4 galibiyete imza attı. Sakarya ekibi oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi. Tivibu ekranlarından naklen yayınlanacak olan mücadele iki ekip için de büyük önem taşıyor.
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Türk Telekom çıkış peşinde
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