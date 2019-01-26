Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ziya Taşkent Yenimahalle’de anıldı

Yenimahalle’de anıldı

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Ziya Taşkent Yenimahalle’de anıldı
Yenimahalle Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na ev sahipliği yaptı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde muhayyer makamının en seçkin örneklerini icra eden koro, 2 bölümden oluşan dinletinin ilk bölümüne "Muhayyer Faslı" ile başladı. ikinci bölümde Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz bestekarı solist Ziya Taşkent, ölümünün 20'inci yılında eserleriyle ile anıldı. Sanatçıyı şarkıları ile yad eden Yenimahalleliler, solistlere eşlik ederek şarkıları hep bir ağızdan söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziya Taşkent Yenimahalle’de anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN