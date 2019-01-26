Ziya Taşkent Yenimahalle’de anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Yenimahalle Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na ev sahipliği yaptı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde muhayyer makamının en seçkin örneklerini icra eden koro, 2 bölümden oluşan dinletinin ilk bölümüne "Muhayyer Faslı" ile başladı. ikinci bölümde Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz bestekarı solist Ziya Taşkent, ölümünün 20'inci yılında eserleriyle ile anıldı. Sanatçıyı şarkıları ile yad eden Yenimahalleliler, solistlere eşlik ederek şarkıları hep bir ağızdan söyledi.