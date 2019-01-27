A.gücü’nde eve dönüş heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'in ikinci yarısına kötü başladıklarını ancak buna takılı kalmamaları gerektiğini söyledi. Altay Bayındır,ifadelerini kullandı. Altay Bayındır, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları iç saha maçını Ankara'da (Eryaman Stadı) oynayacakları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Osmanlı Stadı'ndaki zemin sorunu nedeniyle uzun zamandır iç saha maçlarımızı Kayseri'de oynadık. ÇIKIŞ SERÜVENİMİZ SÜRECEKifadelerini kullandı.