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A.gücü’nde eve dönüş heyecanı

Ankaragücü’nün genç kalecisi Altay, “Yeni yapılan Eryaman Stadı’nda yeniden taraftarımızla buluşacağımız için gerçekten çok heyecanlıyız” dedi

Giriş Tarihi: 27.1.2019
A.gücü’nde eve dönüş heyecanı
MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'in ikinci yarısına kötü başladıklarını ancak buna takılı kalmamaları gerektiğini söyledi. Altay Bayındır, "Çok geç olmadan, bir şeyler hazır elimizdeyken sahip çıkıp, biraz daha puan toplayıp, ligdeki yerimizi garanti altına almak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Galatasaray karşısında kötü bir mağlubiyet aldık ama takılı kalmamamız lazım. Sonuçta ilk devrede iyi puan topladık" ifadelerini kullandı. Altay Bayındır, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları iç saha maçını Ankara'da (Eryaman Stadı) oynayacakları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Osmanlı Stadı'ndaki zemin sorunu nedeniyle uzun zamandır iç saha maçlarımızı Kayseri'de oynadık. ÇIKIŞ SERÜVENİMİZ SÜRECEK
Bu bizi bayağı yıprattı. Uzun süre sonra taraftarımızla iç içe, kendi şehrimizde maç oynayacağımız için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Umarım iyi bir maç ve iyi bir başlangıç olur. İnşallah taraftarımıza hak ettiğini veririz. Alanya maçından alacağımız puan veya puanlar, bizi çıkış serüvenine iterek devamlılık getirir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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A.gücü’nde eve dönüş heyecanı
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