ASBÜ’den sosyokent

Türkıye'nın sosyal bilimler alanında ilk ve tek tematik devlet üniversitesi olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, kampüsün Ulus'ta tarihi alanların iç içe geçtiği bir bölgede bulunduğuna dikkati çekti. Barca, üniversite olarak sosyal bilimlerde öncü olma, yeniliklere imza atma ve yükseköğretim alanında sosyal bilimlerin gelişmesini sağlama misyonunu üstlendiklerini vurguladı. Araştırma üniversitesi, girişimci üniversite olarak tasarlanan bir eğitim kurumu olduklarını aktaran Barca, bu çerçevede öğrencilerinin büyük bir bölümünün master ve doktora öğrencisi olduğunu, akademisyenlerinin de zamanlarının önemli bir kısmını araştırmaya ayırdığını anlattı. Barca, "Üniversitemizde yapılan bilimsel faaliyetlerin toplumsal faydaya dönüşmesi, hayata dokunur hale gelmesi için altyapılar oluşturuyoruz. Araştırma üniversitesi ve girişimci üniversite bağlamında Türkiye'nin ilk sosyokentini kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

'PATENTİNİ ALDIK'

Türkiye'de mühendislerin öncülüğünde, bilimin yeniliğe yansıdığı alanlar olarak faaliyet gösterin 70'in üzerinde teknokent bulunduğuna işaret eden Barca, sosyal yenilik kurumlarının ise dünyada 20 civarında örneğinin olduğunu söyledi. İngiltere, İspanya, Singapur ve ABD'deki örnekleri yerinde inceleyerek daha kapsamlı, kurumsal altyapısı sağlam bir sosyokenti geliştirme kararı verdiklerini anlatan Barca, "Araştırılmış bilgiyi aynı zamanda toplumsal faydaya transfer etmenin bir köprüsü olarak düşündüğümüz sosyokent, bir yanıyla araştırmacı yetiştirme amacı taşıyacak, diğer yanıyla topluma hizmet edecek. Özellikle toplumun tıkandığı alanlarda açılım yapmaya götürecek sosyal yeniliği birlikte değerlendirmek istiyoruz. Teknokentlerin tabi olduğu kanunun aynısına sosyokent de tabii" dedi.