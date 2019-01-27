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Duvar otomobilin üzerine devrildi

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Duvar otomobilin üzerine devrildi
Kızılcahamam ilçesinde çöken istinat duvarı hasara neden oldu. İlçedeki Karşıyaka Mahallesi Engürel Sokak'ta yer alan ve iki apartmanın bahçelerini çevreleyen istinat duvarının yaklaşık 50 metrelik bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda, çöken istinat duvarının yanı sıra duvardan kopan taşların çarptığı bir otomobil ile camları kırılan bir evde küçük çaplı hasar oluştu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından duvarın kalan kısmının da çökme ihtimaline karşın güvenlik güçleri ve belediye ekiplerince çevrede önlem alındı. Olay yerine gelen bilgi alan Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu
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Duvar otomobilin üzerine devrildi
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