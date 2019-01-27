Duvar otomobilin üzerine devrildi

Kızılcahamam
ilçesinde çöken istinat
duvarı hasara neden
oldu. İlçedeki Karşıyaka
Mahallesi Engürel
Sokak'ta yer alan ve iki
apartmanın bahçelerini
çevreleyen istinat duvarının
yaklaşık 50 metrelik
bölümü, henüz belirlenemeyen
nedenle çöktü.
Olayda, çöken istinat
duvarının yanı sıra duvardan
kopan taşların çarptığı
bir otomobil ile camları
kırılan bir evde küçük
çaplı hasar oluştu. Şans
eseri kimsenin yaralanmadığı
olayın ardından
duvarın kalan kısmının
da çökme ihtimaline karşın
güvenlik güçleri ve
belediye ekiplerince çevrede
önlem alındı. Olay
yerine gelen bilgi alan
Kızılcahamam Belediye
Başkan Adayı Süleyman
Acar mahalle sakinlerine
"geçmiş olsun" dileğinde
bulundu