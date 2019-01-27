Duvar otomobilin üzerine devrildi

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Kızılcahamamilçesinde çöken istinatduvarı hasara nedenoldu. İlçedeki KarşıyakaMahallesi EngürelSokak'ta yer alan ve ikiapartmanın bahçeleriniçevreleyen istinat duvarınınyaklaşık 50 metrelikbölümü, henüz belirlenemeyennedenle çöktü.Olayda, çöken istinatduvarının yanı sıra duvardankopan taşların çarptığıbir otomobil ile camlarıkırılan bir evde küçükçaplı hasar oluştu. Şanseseri kimsenin yaralanmadığıolayın ardındanduvarın kalan kısmınında çökme ihtimaline karşıngüvenlik güçleri vebelediye ekiplerince çevredeönlem alındı. Olayyerine gelen bilgi alanKızılcahamam BelediyeBaşkan Adayı SüleymanAcar mahalle sakinlerine"geçmiş olsun" dileğindebulundu