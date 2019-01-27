En hızlı gelişen ilçe Altındağ

BUGÜN NELER OLDU

Altındağ Belediyesi, açılışlarına ara vermeden devam ediyor. Ankara'da mahalle camileri dönemini başlatan belediye, son olarak Feridun Çelik Mahallesi'ne inşa ettiği Mehmetçik Camii'ni hizmete açtı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda okul, cami, spor tesisi, polis karakolu ve sağlık merkezleri gibi sayısız yatırım gerçekleştirdik. Altındağ'da hayata geçirdiğimiz dönüşüm sayesinde, Altındağ'ı Ankara'nın hatta Türkiye'nin modern yüzü haline getirdik" dedi. Başkan Veysel Tiryaki'nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Altındağ İlçe Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, ilçe teşkilatı, Altındağ Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri, ilçe muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ney dinletisiyle başlayan tören Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Veysel Tiryaki, "Tüm tesislerimize düşünerek, anlam ifade edecek isimler koyduk. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Mehmetçik Camii'nin ismi de bizler için çok kıymetli. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna ülkesine hizmet eden Mehmetçiklerimiz'in adını verdik. Mimarisiyle kültürümüze uygun camiler yapmak için gayret ettik. Selçuklu mimarisine uygun inşa ettiğimiz camilerimiz geniş, ferah ve yemyeşil bahçelerin içinde yer alıyor. Cemaatin hayır dualarının yükseldiği camilerimizde herkes gelip rahatça ibadet edecek. Her hafta yaptığımız açılış programlarında bize desteklerinizi eksik etmediniz. Desteğinizi dua olarak gördük" dedi.