Kurban pazarı gitti 5 tesis birden geldi

BUGÜN NELER OLDU

Etımesgut Belediyesi, Elvan, Süvari ve Ahimesut mahallelerinin birleştiği Ahimesut Bulvarı üzerindeki boş arazileri, Ankara'nın en çağdaş yaşam alanına dönüştürdü. Daha önce kurban pazarı kurulan ve yıl boyunca boş ve atıl duran arazilerde, şimdi belediyenin 5 büyük tesisi ile modern konut alanları yer alıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut'un en çağdaş parklarından Sultan Alparslan Parkı, Kent Konseyi Binası, Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi ile Türk Beyleri Kent Meydanı ve Ahi Elvan Cami ve Türbesi'ni ilçeye kazandırdı. Belediye hizmet ve yatırımlarıyla insanların yaşam kalitesi yükseldi, bölgenin cazibesi arttı. Türkiye'nin birçok ilinden, ilçesinden Ankara'ya gelenlerin tercihi Etimesgut oldu. Etimesgut'un eski haline tanıklık edenler, "Etimesgut nereden nereye geldi, köyden çağdaş şehre dönüştü" diyerek, baş döndürücü gelişime dikkat çekiyorlar.